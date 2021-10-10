Столкновения возле дома Порошенко: полиция рассказала, как успокаивала митингующих

Отмечается, что в ночь с 9 на 10 октября между участниками акции неоднократно возникала потасовка.

В Козине Киевской области, вблизи дома Петра Порошенко до сих пор стоят сторонники и противники пятого президента.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что в ночь с 9 на 10 октября между участниками акции неоднократно возникала толкотня, которую полиция регулярно прекращала, не допуская дальнейшего развития конфликта.

На месте происшествия публичный порядок обеспечивают свыше 40 правоохранителей. По состоянию на 12:00 серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано. В 15:00 один из участников акции нарушил общественный порядок. Полиция составила на мужчину административный протокол.

В полиции, без упоминания о пятого президента, отметили, что вчера "на Обуховщине началась мирная акция двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране".

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Напомним, что вчера, 9 октября, возле дома пятого президента Петра Порошенко начали собираться митингующие. В "Евросолидарности" заявили, что это проплаченные титушки. В Козин съехались также сторонники Порошенко. Между двумя лагерями протестующих возникали словесные перепалки и толкотня.

Отметим, что после объявления нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука подозрения в госизмене из-за организации схем с закупкой Украине угля у террористов, следствие отрабатывает версию о причастности к этому процессу тогдашней руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Новости Украины: в элитном пригороде Киева состоялся протест Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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