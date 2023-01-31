Столтенберг имеет немалые шансы остаться в должности генсека НАТО — СМИ

Источники убеждены, что должность главы НАТО важна, но мало кто отвечает требованиям.

В связи с войной, которая бурлит в Европе, гонки за следующим главой НАТО продолжаются.

Об этом пишет Politico.

Йенс Столтенберг был жесткой рукой, когда западные столицы поспешили помочь Украине отразить вторжение российских войск. Но поскольку его срок истекает в сентябре, растут предположения о том, кто может стать его преемником.

Война Москвы значительно усложняет принятие решения, требующего консенсуса между лидерами 30 стран-членов НАТО.

Следующий генеральный секретарь должен жестко балансировать, поощряя столицы продолжать поставлять оружие в Украину и развивать собственную оборону НАТО — формально оставаясь в стороне от конфликта. Немногие проходят проверку на эту чрезвычайно деликатную роль.

«Общее ощущение, — сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, — что пора «дышать свежим воздухом».

Но союзники наконец могут перестраховаться и остаться за Столтенбергом.

Продление термина Столтенберга является наиболее упоминаемым вариантом.

Также в список возможных кандидатов входят премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Третью группу менее часто упоминавшихся имен, по словам неназванного дипломата, составляют премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен из Германии.

Поскольку все генеральные секретари НАТО до сих пор были мужчинами, в рядах существует давление, чтобы назначить женщину.

"Время для женщины-генерального секретаря", — сказал старший дипломат НАТО. «Если мужчины постараются удерживать свои должности вечно, у справедливого представительства женщин никогда не будет шансов», — добавил он.

А некоторые союзники настаивали на большем региональном разнообразии. Столтенберг, занимающий этот пост с 2014 года, является бывшим премьер-министром Норвегии. Его последними предшественниками были датчане, голландцы и британцы.

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря был продлен в марте прошлого года после вторжения России в Украину. Сейчас многие чиновники считают, что еще одна отсрочка для Столтенберга даже ненадолго является серьезной возможностью.

Многолетний лидер считается надежным паром рук. Несмотря на то, что некоторые делегации предпочитают вскоре увидеть новое лицо, Столтенберга все еще воспринимают как редкого высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие — и придерживаться сценария — даже в самых серьезных кризисах.

"Столтенберг хочет остаться", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Но предоставление Столтенбергу короткой отсрочки может привести к тому, что решение о замене в будущем столкнется с собственным конкурсом на лучшие должности в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США — результате, которого некоторые союзники предпочли бы избежать.

Представитель НАТО отказался рассказать о предстоящих ожиданиях Столтенберга. Отвечая на вопрос об этом, нынешний генеральный секретарь сказал СМИ: «Сейчас я сосредоточен на своих обязанностях».

«Я не спекулирую, — добавил он, — по поводу того, что произойдет после моего пребывания в должности».

Напомним, что ранее недавно президент Украины Владимир Зеленский пообщался со Столтенбергом. Политики говорили об интеграции в НАТО и новом оружии.

К тому же Столтенберг заявил о поворотном моменте в войне и призвал предоставить Украине больше оружия.

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