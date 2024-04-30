Столтенберг назвал препятствие вступлению Украины в НАТО

В то же время генсек указал, что "все союзники заявили, что Украина будет членом НАТО".

Для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех 32 государств-членов блока. Такого согласия пока нет.

Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил во время встречи с украинскими офицерами вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Столтенберга, "все союзники заявили, что Украина станет членом НАТО".

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"И нам нужно двигаться к этой цели. Работать много для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам. Чтобы когда придет политическое решение, вы могли это сделать", – сказал генсек Альянса.

По его мнению, сейчас проблема со вступлением Украины состоит в том, что когда появляется приглашение для государства стать членом НАТО, необходимо не просто большинство из 32 стран-членов блока, а чтобы все они согласились на это решение.

"И на данный момент мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность", – объяснил Столтенберг.

Напомним, накануне генсек Альянса заявил, что место Украины в НАТО, но вряд ли государство пригласят туда на летнем саммите в Вашингтоне.

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