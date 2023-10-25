Столтенберг назвал три главных задачи промышленности НАТО: при чем здесь Украина

Оборонная промышленность НАТО имеет три главные задачи – поддержать Украину, решить оборонные потребности союзников и удержать Альянс на острие технологического прогресса.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал 25 октября, выступая на промышленном форуме Альянса в Стокгольме.

"Отношения между правительствами, государствами и оборонной промышленностью всегда были важными. Но сегодня это жизненно важно по трем причинам: чтобы поддержать Украину, укрепить нашу собственную (систему) сдерживания и обороны и обеспечить наше технологическое совершенство", — сказал Столтенберг.

По его словам, когда в феврале 2022 года российские войска пересекли украинскую границу, многие ожидали, что Украина потерпит поражение в течение нескольких дней, но "она стояла крепко и жестко боролась".

"Чрезвычайное мужество и героизм украинского народа превышают ожидания снова и снова", — отметил генсек НАТО.

Однако он добавил, что для эффективной обороны Украина нуждается в возможности высокого качества в большом количестве и быстро. Ведь само только мужество не может остановить дроны, а героизм – перехватывать ракеты.

"Я поддерживаю то, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную помощь, включающую все — от танков до дронов, от F-16 до боеприпасов. Но мы преимущественно делали это за счет опустошения наших складов. Поэтому сейчас должны нарастить производство, чтобы удовлетворить потребности Украины, а также укрепить собственную систему сдерживания и обороны. Это вторая причина, почему отношения НАТО с промышленностью столь важны сегодня", — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что некоторые инвесторы считают поддержку оборонной промышленности "неэтичной".

"Нет ничего неэтичного в производстве оружия для обороны союзников по НАТО. Нет ничего неэтичного в защите нашей свободы, нет ничего неэтичного в том, чтобы помогать украинским солдатам защищать свою страну. Без промышленности нет обороны, нет сдерживания и нет безопасности. Поэтому мы благодарны вам за то, что оборонная промышленность производит каждый день", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 28 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что сегодня Украина близка к членству в Альянсе, как никогда раньше. Он напомнил, что Альянсом было принято три исторических решения для того, чтобы это воплотить в реальность:

сокращение пути Украины в НАТО благодаря устранению требования по выполнению плана действий по членству ;

; согласование программы, согласно которой украинские Вооруженные силы станут полностью совместимыми с армиями стран-членов НАТО ;

; укрепление политических связей НАТО и Украины на беспрецедентном уровне. Речь идет о создании комиссии Украина-НАТО.

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