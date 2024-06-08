Столтенберг не будет создавать фонд военной помощи Украине — Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил планы по созданию пятилетнего фонда на 100 млрд долларов военной помощи Украине. Причиной стал отказ со стороны членов Североатлантического союза.

Об этом сообщает Bloomberg.

Столтенберг просит страны сохранить свои текущие взносы. Согласно новому предложению, союзники обяжутся тратить не менее 43 млрд долларов в год на помощь Украине, сообщили источники издания.

Это соответствует среднему годовому взносу с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

НАТО определит цели пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, будет публиковать общие показатели в ежегодном отчете.

По словам источников издания, цель — обеспечить большую прозрачность того, что союзники дают Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют своих обязательств.

На США будет приходиться около половины помощи, остальные будут обеспечены остальными 31 членом Альянса.

Ранее сообщалось, что помощь Украине в защите от российской агрессии может создавать определенную конкуренцию между Францией и Великобританией.

Читайте также: