Столтенберг о попытках Путина заморозить войну: "Украинская битва – это наша битва"

Замораживание войны в Украине, к чему стремится Россия, не принесет устойчивого и справедливого мира, так что единственным путем для такого мира является остановка российской агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно, мы надеемся, что мы сможем иметь справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но кратчайший путь к миру — это оказание военной поддержки Украине", — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что путь к миру проходит через военную поддержку Украины, чтобы показать России, что она не сможет добиться победы на поле боя.

Генсек НАТО также добавил, что всегда есть риск заморозки войны. Но, по его мнению, союзники работают, чтобы этого не произошло.

"Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это сделает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может помешать украинцам освобождать свою землю. Мы продолжим поддержку, мы продолжим стоять рядом с Украиной. Мы делаем это, потому что украинская битва — это наше битва", — добавил Столтенберг.

Напомним, российские пропагандисты заговорили о необходимости заморозить линию фронта в Украине.

А глава правительства Чехии Петер Фиала считает, что существует угроза замораживания войны в Украине.

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