Столтенберг о ПВО для Украины: некоторые союзники в ближайшее время пересмотрят свои запасы

Усиление противовоздушной обороны Украины критически важно для защиты жизни мирных граждан и сохранения инфраструктуры страны.
Союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны, поэтому в ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы, чтобы определить объемы, которые могут быть переданы ВСУ.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 4 апреля.
"Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", — заявил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что несколько союзников уже дали обещание пересмотреть свои запасы в ближайшее время. Какие страны согласились на это, он не раскрыл.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО продолжаются обсуждения по введению новых правил для долгосрочной финансовой помощи Украине.
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