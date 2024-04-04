Столтенберг о ПВО для Украины: некоторые союзники в ближайшее время пересмотрят свои запасы

Союзники Украины понимают ее потребность в усилении противовоздушной обороны, поэтому в ближайшее время некоторые страны проанализируют свои запасы, чтобы определить объемы, которые могут быть переданы ВСУ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 4 апреля.

"Союзники понимают, что нужно как можно скорее усилить системы ПВО. Союзники посмотрят на свои запасы, могут ли они поставить больше своих систем, включая Patriot, а также запчасти к ним", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что несколько союзников уже дали обещание пересмотреть свои запасы в ближайшее время. Какие страны согласились на это, он не раскрыл.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в НАТО продолжаются обсуждения по введению новых правил для долгосрочной финансовой помощи Украине.

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