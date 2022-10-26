Столтенберг осудил Иран за помощь РФ и поддержал санкции против российских сообщников

Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил причастность Ирана к российской войне в Украине и поддержал введение более жестких санкций против российских сообщников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сурово осудил роль Ирана в российской войне против Украины. Он подчеркнул, что мир должен ответить Тегерану за военную помощь РФ более жесткими санкциями.

Об этом Столтенберг заявил 25 октября, сообщает пресс-пресс-служба НАТО.

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", — сказал генсек альянса.

Столтенберг также поддержал санкции, введенные странами НАТО и Европейским Союзом против Тегерана.

Кроме того, глава альянса высказался о заявлениях РФ о якобы создании Украиной "грязной бомбы". Столтенберг подчеркнул, что "страны НАТО отвергают это явно ложное обвинение". При этом Столтенберг добавил, что Россия "не должна использовать ложных поводов для дальнейшей эскалации".

Напомним, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что Иран является подсанкционной страной, которой запрещено передавать товары двойного или военного назначения. Поэтому у Украины есть все основания инициировать расследование по поставкам Ирану деталей для производства дронов "Shahed".

Между тем, израильские специалисты изучили дроны "Герань-2", которые РФ использует в Украине и пришли к выводу, что они идентичны с иранскими дронами "Shahed-136". Доказательства президент Израиля пообещал передать США.

В свою очередь, сам Иран решительно осуждает призыв Франции, Германии и Великобритании в ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России, которые она использует для ударов по территории Украины.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Читайте также: