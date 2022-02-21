Столтенберг осудил признание РФ "квазиреспублик": "Донецк и Луганск являются частью Украины"

Столтенберг заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно-признанных границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил решение о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Это подрывает территориальную целостность Украины и нарушает Минские договоренности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

"Я осуждаю решение России о признании самопровозглашенных "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности, стороной которых является Россия", — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что в 2015 году Совет Безопасности ООН, в который входит Россия, подтвердил свое полное уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

"Донецк и Луганск являются частью Украины. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать повод для повторного вторжения в Украину", — считает генсек НАТО.

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В то же время, Столтенберг заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. "Союзники решительным образом призывают Россию выбрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами", — говорится в заявлении.

Напомним:

Признание Россией независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" вызвало первую реакцию в европейских странах. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

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