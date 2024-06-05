Столтенберг отреагировал на отказ Китая участвовать в Саммите мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "досадным" отказ Китая от участия в Саммите мира в Швейцарии.

Об этом он заявил в интервью в эфире NDR.

По словам генсека, КНР не может "дружить" с западными странами и одновременно поддерживать агрессора Россию. Отказ Пекина от участия в мероприятии демонстрирует истинное отношение китайских властей к начавшейся РФ войне в Украине.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Китай поддерживал Российскую Федерацию с начала ее полномасштабной агрессии в Украине.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является главным сторонником войны России против Украины — самой большой и непосредственной угрозой безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", – высказался генсек Альянса.

Напомним, Китай заявил, что не примет участия в мирном саммите по Украине. Вроде бы это связано с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Киевом, так и Москвой.

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