Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Столтенберг отреагировал на разговор Зеленского с Си Цзиньпином и отметил важную деталь

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
592
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Столтенберг отреагировал на разговор Зеленского с Си Цзиньпином и отметил важную деталь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переговоры лидеров Украины и Китая, однако подчеркнул, что Пекин так официально и не осудил агрессию России.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Люксембурге.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си… Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.

Кроме того, он напомнил, что союзники из Североатлантического союза поддержали мирный план Зеленского. В нем, прежде всего, речь идет об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
592
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация