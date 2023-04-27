Столтенберг отреагировал на разговор Зеленского с Си Цзиньпином и отметил важную деталь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал переговоры президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переговоры лидеров Украины и Китая, однако подчеркнул, что Пекин так официально и не осудил агрессию России.
Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Люксембурге.
"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си… Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.
Кроме того, он напомнил, что союзники из Североатлантического союза поддержали мирный план Зеленского. В нем, прежде всего, речь идет об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.
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