Столтенберг отреагировал на разговор Зеленского с Си Цзиньпином и отметил важную деталь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал переговоры лидеров Украины и Китая, однако подчеркнул, что Пекин так официально и не осудил агрессию России.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Люксембурге.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си… Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины.

Кроме того, он напомнил, что союзники из Североатлантического союза поддержали мирный план Зеленского. В нем, прежде всего, речь идет об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с китайским лидером Си Цзиньпином. Инициатором был Киев. Украинский лидер назвал диалог продолжительным и содержательным.

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