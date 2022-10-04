Столтенберг получил заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО: у Зеленского рассказали, что дальше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг через дипломатические каналы получил заявку Украины на вступление в Альянс по ускоренной процедуре, которую на прошлой неделе подписали президент, премьер и председатель Верховной Рады.

Об этом замглавы Офиса президента Игорь Жовква сообщил на брифинге 4 октября.

"Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", – сказал представитель ОП.

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Он также объяснил, что подразумевается под ускоренной процедурой вступления в НАТО. Речь идет о продолжении интеграции в Альянс без применения Плана действий по членству, "который до сих пор был одним из обязательных элементов".

"Поэтому Украина рассчитывает на соответствующую модель движения, и, безусловно, и президент Украины, и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение", — рассказал Жовква.

Напомним, накануне советник главы ОП Михаил Подоляк проинформировал, что через 48 часов после подписания Украиной заявки об ускоренном вступлении в НАТО, членство государства в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока.

По оценкам эксперта Александра Калиниченко, если Украину пригласят к членству в НАТО на следующем или через один саммит Альянса, то после этого государство в течение года может окончательно вступить в блок.

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

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