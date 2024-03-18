Столтенберг призвал Азербайджан усилить помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО поблагодарил президента Азербайджана за поддержку, которую страна оказывает Украине в борьбе против российской агрессии, но в то же время подчеркнул, что нужно больше такой помощи.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в Баку во время совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым, — пишет Укринформ.

«Украина является партнером НАТО. Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины. Союзники по Альянсу очень обеспокоены последствиями этой войны, они оказывают помощь Украине. Я приветствую также ту очень необходимую помощь, которую Украине оказывает Азербайджан, в частности гуманитарную поддержку. Но нужно больше помощи, поскольку ситуация в Украине чрезвычайно тяжелая», — отметил генеральный секретарь НАТО.

Он добавил, что мир на Кавказе имеет большое значение для Черноморского региона и всей системы Североатлантической безопасности.

Также Столтенберг приветствовал тот факт, что, по оценке азербайджанской стороны, Баку и Ереван пока имеют возможность достичь устойчивого мира после многолетнего конфликта и поощрил воспользоваться этой возможностью.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать "недобросовестных" союзников по НАТО, которые, по его мнению, тратят слишком мало средств на оборону.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.