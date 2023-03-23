Столтенберг призвал страны НАТО выделять большее количество ВВП на оборону

У Владимира Путина нет ближайших планов по установлению мира в Украине.

Западу нужно подготовиться, чтобы оказывать Киеву смертоносную помощь в течение длительного времени.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО в интервью Guardian.

Йенс Столтенберг сказал, что российский президент ведет «войну на истощение» и сказал, что он хочет, чтобы члены НАТО согласились тратить как минимум 2% ВВП на оборону на следующем саммите альянса в столице Литвы Вильнюсе.

Жестокие бои, ныне сосредоточенные вокруг Бахмута на востоке Украины, демонстрируют, что Россия готова «просто бросить еще тысячи и тысячи войск, чтобы получить много потерь за минимальную выгоду», сказал глава НАТО.

«Президент Путин не планирует мир, он планирует новую войну», – продолжил Столтенберг, добавив, что Россия наращивает производство военной промышленности и «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другие, чтобы попытаться получить больше оружия». .

В результате США, Великобритания, Франция, Германия и другие западные государства должны были быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запасными частями в течение длительного времени. «Потребность и дальше будет существовать, потому что это война на истощение; речь идет о промышленной способности поддерживать поддержку», – сказал генеральный секретарь.

Сейчас боевые действия были настолько интенсивны, что Украина использует артиллерийские снаряды – от 4000 до 7000 в день против 20 000 в России – превосходит западное производство. «Текущий уровень расходов на боеприпасы выше текущего уровня производства», — сказал Столтенберг, хотя новые контракты означают, что ситуация меняется.

Ранее на этой неделе члены ЕС согласились поставить Украине миллион патронов, которых хватит примерно на полгода. Но перед тем, как ожидается, его последний саммит Столтенберг сказал, что хочет, чтобы члены НАТО были готовы тратить больше, чтобы остановить вторжение России.

В ежегодном отчете НАТО, обнародованном во вторник, признается, что только семь из 30 стран-членов – США, Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии – достигли текущей цели расходов на оборону в 2% ВВП в 2022 году. Франция – 1,89% и Германия. на 1,49% не хватило, хотя оба взяли на себя обязательство повысить.

«На нашем саммите в Вильнюсе в июле я ожидаю, что союзники договорятся о более амбициозном новом обещании инвестировать в оборону, с как минимум 2% ВВП, которые будут инвестированы в нашу оборону», – сказал Столтенберг во время публикации отчета – обязательства. инсайдеры подчеркнули, что он ожидает, что все участники согласятся.

Не менее важным, сказал глава НАТО, было бы убедить Китай поставлять оружие в Россию, также испытывающую нехватку ключевых боеприпасов. Китай, лидер которого Си Цзиньпин посетил Москву в начале этой недели, был поставлен в известность членам НАТО, что будут «последствия», если он будет поставлять смертоносную помощь Москве.

Серьезные усилия Китая выступить посредником в конфликте должны сопровождаться попыткой «понять перспективы Украины», сказал глава НАТО, и «взаимодействовать с президентом Зеленским». Но, приветствуя любые мирные инициативы, он посетовал, что Пекин до сих пор не осудил российское вторжение.

Столтенберг считал, что Запад предоставил достаточно военного оборудования, включая танки, боевые машины и реактивную артиллерию, чтобы позволить украинцам вернуть территорию, чтобы освободить все больше и больше территории, захваченной Россией после первого вторжения в феврале 2022 года.

Цель, подчеркнул он, заключалась в том, чтобы «дать возможность украинцам начать наступление и вернуть территорию», хотя он сказал, что НАТО не является стороной конфликта, а члены альянса принимают собственные решения о предоставлении оружия и оставляют расчеты на поле боя украинским командованием.

Но глава НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше, отправив F-16 или другие западные самолеты в Украину после эмоциональной просьбы президента Владимира Зеленского "крыла для свободы" в феврале. В этом месяце Польша и Словакия согласились предоставить 17 советских образцов МиГ-29, но общее доступное количество невелико.

«Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях», – сказал Столтенберг, подчеркнув, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена выпустить истребители американского производства, «не было принято никаких решений по F-16s».

Ранее речь шла о том, что НАТО создаст новую систему закупки оружия для Украины.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг также пояснил, что часто призывает ускорить поставки оружия в Украину, ведь необходимо, чтобы государство получило все перед тем, как Россия сможет выиграть какую-либо инициативу в войне.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности также призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине необходимое оружие для победы российского врага, ведь Путин до сих пор имеет потенциал и пытается торговаться с миром, уничтожая тысячи украинцев.

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