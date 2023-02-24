Столтенберг прокомментировал "мирный план" Пекина: "Китай не пользуется большим доверием"

НАТО пока не видит, чтобы Китай передавал РФ летальное вооружение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китаю нет большого доверия. Ведь Пекин не осудил российское вторжение в Украину.

Так генсек на пресс-конференции в Таллинне прокомментировал "мирный план" Пекина, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что КНР подписала соглашение с президентом-диктатором России Владимиром Путиным всего за несколько дней до вторжения.

"Китай не пользуется большим доверием, потому что он не смог осудить незаконное вторжение в Украину", — сказал он.

По словам Столтенберга, Альянс пока не видит, чтобы Китай передавал РФ летальное вооружение.

"Но мы видим признаки, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной помощи России. И Китай не должен это делать, поэтому это еще будет поддержкой незаконного вторжения с нарушением международного права", — подчеркнул генсек.

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. В частности, среди них уважение суверенитета всех стран и отказ от менталитета холодной войны. Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

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