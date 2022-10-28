Столтенберг рассказал, как ПВО от союзников уменьшает угрозу с неба для Украины

Помощь от союзников будет постепенно компенсировать старые системы противовоздушной обороны и повышать защиту украинского неба.

Украинцы добились хороших результатов в противодействии вражеским целям с неба. В будущем ситуация еще больше изменится к лучшему из-за активизации партнеров Киева.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбивая много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще больше — сейчас активизируются союзники", — предположил Столтенберг.

В частности, он напомнил о планах США и других партнеров Украины передать ВСУ противовоздушные системы и боеприпасы, а также о первой немецкой современной системе ПВО IRIS-T, которая уже показала хорошие результаты в работе.

Столтенберг добавил, что оружие, которое Запад предоставил Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, сыграло значительную роль и помешало России закрепить преимущество в воздухе над Украиной. Это, в свою очередь, повлияло на все дальнейшее развитие событий.

"В первую очередь это произошло, конечно, из-за навыков украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые у них уже были. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая установка (IRIS-T — ред.) сейчас доказывает, что ФРГ поставляет Украине действительно необходимые мощности. Их значение в будущем будет только расти", — отметил Столтенберг.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине передадут системы ПВО NASAMS уже в начале ноября.

Глава Пентагона также напомнил, что Испания намерена передать пусковые установки системы ПВО Hawk. Ранее об этом сообщал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, Германия заявила, что в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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