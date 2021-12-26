Столтенберг решил созвать Совет Россия-НАТО: что известно

Встреча запланирована на середину января 2022 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия-НАТО: оно сожет состояться 12 января 2022 года.
Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на натовскую пресс-службу.
Заседание может стать первым более чем за два года. Отмечается, что Альянс ведет переговоры с Кремлем.
В свою очередь, в российском МИД России подтвердили, что получили предложение. Впрочем, ее рассматривают, а формат и термины уточняют. "Но мы открыты к диалогу", — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств — членов альянса. На заседании обсудят ситуацию на украинско-российской границе и концентрацию у границы войск Российской Федерации.
Напомним, руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов заявлял, что Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.
Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматривать как пересечение "красных линий", подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.
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