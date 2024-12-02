Столтенберг сделал тревожное заявление об отказе Украины от оккупированных территорий

Столтенберг считает нереалистичным, что линия прекращения огня будет включать в себя все украинские территории, которые сейчас контролирует Россия.
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для скорейшего прекращения войны Украине может прийтись временно отказаться от оккупированных территорий.
Об этом сообщает Welt.
В публикации указано, что Столтенберг считает временную передачу Украиной территории России вариантом быстрого прекращения войны.
"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отдать территорию навсегда", – сказал экс-генсек НАТО.
В то же время он отметил важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в Альянсе, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".
Столтенберг поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу неуступок России никакими территориями в случае прекращения огня. Однако экс-генсек НАТО считает это маловероятным из-за военной ситуации.
"Нам нужна линия прекращения огня и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", – сказал Столтенберг.
Напомним, Зеленский заявил, что в случае заморозки война Украины должна иметь сильные позиции, которые должны быть укреплены еще до начала мирных переговоров.
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