Столтенберг сделал тревожное заявление об отказе Украины от оккупированных территорий

Столтенберг считает нереалистичным, что линия прекращения огня будет включать в себя все украинские территории, которые сейчас контролирует Россия.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для скорейшего прекращения войны Украине может прийтись временно отказаться от оккупированных территорий.

Об этом сообщает Welt.

В публикации указано, что Столтенберг считает временную передачу Украиной территории России вариантом быстрого прекращения войны.

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"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не означает, что Украина должна отдать территорию навсегда", – сказал экс-генсек НАТО.

В то же время он отметил важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в Альянсе, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Столтенберг поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу неуступок России никакими территориями в случае прекращения огня. Однако экс-генсек НАТО считает это маловероятным из-за военной ситуации.

"Нам нужна линия прекращения огня и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", – сказал Столтенберг.

Напомним, Зеленский заявил, что в случае заморозки война Украины должна иметь сильные позиции, которые должны быть укреплены еще до начала мирных переговоров.

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