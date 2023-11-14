Столтенберг сделал заявление о переговорах Украины и РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока страны Альянса не видят желания вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о приемлемом решении для Украины. Так что сейчас главное — поддерживать ВСУ.

Украина будет сама решать по поводу целесообразности мирных переговоров с Россией. Союзники НАТО должны поддерживать ее в этом решении.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед встречей Совета иностранных дел Европейского Союза с министрами обороны.

"Украина сама решает, какие условия приемлемы для переговоров и, что еще важнее, какие условия приемлемы для любого соглашения. Ответственность союзников по НАТО состоит в том, чтобы поддерживать Украину в самообороне, потому что это также в наших интересах — показать, что мы отстаиваем верховенство права и международного права, и что мы помогаем Украине дать отпор агрессивной войне", — сказал он.

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Столтенберг добавил, что войны непредсказуемы и никто не может сказать, как и когда эта война закончится. Однако сейчас вероятность достижения приемлемого для Украины результата переговоров растет с большей военной поддержкой, оказываемой США.

Генсек НАТО отметил, что в настоящее время страны НАТО не видят желания вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о приемлемом решении для Украины.

"Таким образом, единственный способ достичь этого — убедить президента Путина, что они не победят на поле боя. И единственный способ достичь этого — укрепление военного потенциала Украины, оказание поддержки. Следовательно, если вы хотите достичь решения путем переговоров, путь к этому — поддержка Украины", – сказал Столтенберг.

Напомним, издание The Washington Post предполагает, что российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне, и это настоящая опасность для Украины, зависимой от посторонних поставок и поддержки.

По мнению автора, Путин явно надеется исчерпать терпение Запада, материальные и кадровые резервы Украины – возможно, также желая видеть бывшего президента Дональда Трампа избранным снова. А избрание Трампа может ослабить желание США поддерживать Украину.

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