Столтенберг сделал заявление об истребителях F-16 в небе Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине кроме самих истребителей F-16 необходимо также и другое вооружение, которое должно работать комплексно.

Истребители F-16 сами по себе не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. Они должны использоваться в комплексе вместе с HIMARS, ракетами и другими системами ПВО.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение", — сказал он.

В то же время генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно Украина получит самолеты, ведь "надо тренировать пилотов и это как раз происходит в Румынии" ну "и Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".

По словам Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 все-таки внесут определенные изменения в ситуацию на фронте. В частности, они усилят крепость Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят украинскую противовоздушную.

Напомним, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко объяснил, что современные истребители F-16 без соответствующего комплекса вооружений не помогут ВСУ уничтожать врага более эффективно, чем советские МиГ-29. Поэтому дело не только в количества самолетов, которые может получить Украина.

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