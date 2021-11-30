Столтенберг снова напомнил, что НАТО гарантирует защиту только стран-участниц

Столтенберг снова напомнил, что НАТО гарантирует защиту только стран-участниц

Генсек Альянса во второй раз за последние несколько дней подчеркнул, что НАТО не собирается воевать за Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать поддержку Альянсом своих стран-членов и помощь партнерам, таким, как Украина.

Об этом Столтенберг заявил во вторник, 30 ноября, на пресс-конференции в Риге, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, НАТО гарантирует коллективную безопасность только стран, входящих в Альянс, но не партнеров.

"Важно делать различие между союзниками по НАТО и партнером, Украиной. Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава Альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнер, которого мы высоко ценим. Мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку", — сказал генсек.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию могут быстро отправить более 40 тысяч солдат НАТО.

Напомним, генсек предупредил, что НАТО не будет воевать за Украину в случае вторжения России. Также в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

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