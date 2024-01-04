Столтенберг созывает заседание НАТО из-за ракетных обстрелов Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт в твиттере.

По его словам, заседание состоится в среду, 10 января, на уровне послов. Инициатором выступила Украина. Причиной собрания есть недавние российские массированные атаки.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных и беспилотных атак", — отметил спикер.

Напомним, в среду, 3 января, в НАТО объявили о содействии закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

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