Столтенберг уходит с поста генсека НАТО: стало известно, чем он будет заниматься дальше

С 1 октября Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО заменит Марк Рютте.

Йенс Столтенберг, покидающий пост генерального секретаря Североатлантического Альянса (НАТО), станет главой Мюнхенской конференции безопасности.

Об этом пишет Politico.

Столтенберг, как ожидается, вступит в должность главы Мюнхенской конференции по безопасности после ее следующего съезда в феврале 2025 года. Нынешний руководитель форума безопасности Кристоф Гойсген занял эту должность только в 2022-м.

В то же время Вольфганг Ишингер, являющийся многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции безопасности, сохранит должность.

Отметим, что бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с 2014 года. Однако с 1 октября его в должности заменит Марк Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов.

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