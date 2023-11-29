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Столтенберг высказался о флоте РФ и "большой победе" Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Столтенберг высказался о флоте РФ и "большой победе" Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Getty Images

Глава Альянса назвал большим достижением то, что "Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил достижение Сил обороны Украины, которые оттеснили российский флот в Черном море и установили маршруты для вывоза зерна.

Об этом глава Альянса заявил после завершения заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 ноября.

"В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность", – сказал Столтенберг.

Большая победа Украины

Он также напомнил, что в 2022 году Украина "выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон".

"В этом году они продолжают наносить тяжелые потери России. Украина вернула себе 50% территории, которую сначала захватила Россия", – обратил внимание генсек НАТО.

Самый важный, по его мнению, тот факт, что "Украина победила как суверенная, независимая, демократическая нация".

"Это большое достижение, большая победа", — добавил глава Альянса.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский одним из самых больших достижений государства в войне с РФ назвал изгнание российского флота, доминировавшего в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
772
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