Столтенберг заявил, что членства Украины в НАТО нет в повестке дня саммита

Столтенберг заявил, что членства Украины в НАТО нет в повестке дня саммита

Участники встречи обсудят только дополнительную помощь государству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о возможности присоединения Украины к Альянсу не включен в повестку дня чрезвычайного саммита 24 марта.

Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе 23 марта на пресс-конференции перед саммитом.

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Отметим, что на саммите в Брюсселе лидеры стран-членов НАТО рассмотрят вопрос значительного увеличения помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

"Членство в НАТО не является частью повестки дня. Мы обсудим дополнительную помощь", – сказал генсек Альянса.

Он добавил, что союзники НАТО "решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для поддержки Украины".

"Но также перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины и не стать конфликтом между НАТО и Россией, потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушений", — отметил Столтенберг.

Напомним, на саммите НАТО страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Кроме того, на саммите президент Польши Анджей Дуда может выдвинуть Североатлантическому союзу предложение о введении миротворческой миссии в Украину.