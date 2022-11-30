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Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО можно будет обсуждать после победы в войне

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО можно будет обсуждать после победы в войне

Фото: Associated Press

Если Украина не одержит победу, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, отметил генсек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для рассмотрения вопроса членства Украины в Альянсе является победа над Россией.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Бухаресте 30 ноября, пишет НВ.

В то же время он подчеркнул, что самая главная задача для союзников по НАТО на сегодняшний день – поддержка Украины передовым военным оборудованием, боеприпасами и всем необходимым для обороны.

Генсек НАТО подчеркнул, что для победы Украины необходима мобилизация союзников, насколько это возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке государства.

"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", — пояснил Столтенберг.

Он добавил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом. Самый важный и самый срочный шаг – обеспечение победы Украины.

По словам генсека Альянса, нужно развивать с Украиной более близкое партнерство – и политическое, и практическое.

"Это усилит их институты, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству", — заметил Столтенберг.

Напомним, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. И уже через 48 часов после заявки членство Украины в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока. Заметим, что положительное решение для вступления в НАТО должны принять все 30 государств-членов.

Столтенберг ранее заявлял, что Украина сегодня находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые тоже подали заявки на ускоренное членство в Альянсе.

Отметим, как пояснила посол Британии Мелинда Симмонс, во вступлении Украины в НАТО "есть элемент политического решения". И существует тесная связь между необходимостью существенных реформ в государстве и политическим решением.

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