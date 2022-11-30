Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО можно будет обсуждать после победы в войне

Если Украина не одержит победу, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, отметил генсек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для рассмотрения вопроса членства Украины в Альянсе является победа над Россией.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Бухаресте 30 ноября, пишет НВ.

В то же время он подчеркнул, что самая главная задача для союзников по НАТО на сегодняшний день – поддержка Украины передовым военным оборудованием, боеприпасами и всем необходимым для обороны.

Генсек НАТО подчеркнул, что для победы Украины необходима мобилизация союзников, насколько это возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке государства.

"Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украины", — пояснил Столтенберг.

Он добавил, что сейчас важно двигаться шаг за шагом. Самый важный и самый срочный шаг – обеспечение победы Украины.

По словам генсека Альянса, нужно развивать с Украиной более близкое партнерство – и политическое, и практическое.

"Это усилит их институты, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству", — заметил Столтенберг.

Напомним, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. И уже через 48 часов после заявки членство Украины в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока. Заметим, что положительное решение для вступления в НАТО должны принять все 30 государств-членов.

Столтенберг ранее заявлял, что Украина сегодня находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые тоже подали заявки на ускоренное членство в Альянсе.

Отметим, как пояснила посол Британии Мелинда Симмонс, во вступлении Украины в НАТО "есть элемент политического решения". И существует тесная связь между необходимостью существенных реформ в государстве и политическим решением.

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