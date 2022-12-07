Столтенберг заявил, что окончание войны не нормализует отношения с Кремлем

Вторжение в Украину будет иметь длительные последствия для РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что окончание войны агрессора России против Украины не приведет к нормализации отношений с Кремлем.

Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

"Нам нужно осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что мы сможем вернуться к каким-нибудь хорошим или нормальным отношениям с Россией", — говорит генсек.

По его словам, Альянс пытался взаимодействовать с РФ до войны и "решать проблемы безопасности, поднятые российским диктатором Владимиром Путиным".

Столтенберг убежден, что решение Москвы о вторжении в Украину будет иметь длительные последствия. Именно поэтому Североатлантический альянс должен быть готов к тяжелым отношениям с Кремлем. "А это значит, что нам нужно инвестировать в нашу оборону", — отмечает Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее генсек заявлял, что Россия добивается мирного договора, чтобы выиграть время и снова пойти в наступление весной. По его мнению, пока нет условий для дипломатического решения войны в Украине, ведь Россия не проявляет никаких признаков интереса к этому.

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