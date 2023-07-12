Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены

Все согласны с тем, что будущее Украины только у НАТО.

Договоренности о вступлении Украины в НАТО, которые были достигнуты на саммите в Вильнюсе, будут пересмотрены после завершения российской агрессии против Украины.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своей пресс-конференции в Вильнюсе.

Он заявил, что поправки будут касаться пути Украины в НАТО.

"Когда завершится война, договоренности, которые были достигнуты сегодня, будут пересмотрены в будущем, а также будут внесены определенные поправки, в том числе и к пути Украины в НАТО", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что все согласны с тем, что будущее Украины только у НАТО.

"Мы подчеркиваем, что Украина будет членом НАТО. Мы согласовали практический и политический инструментарий, чтобы Украина приближалась к НАТО. Все сейчас имеют общее понимание, что любое решение нельзя принять до окончания войны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак соглашается с тезисом, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины, достигнутых на саммите в Вильнюсе, не должны заменить полноценное членство в НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский во время подведения итогов пребывания в Вильнюсе отметил значительный успех членства в НАТО.

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