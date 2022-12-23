Столтенберг заявил, что Путин хочет не мирных переговоров, а выиграть время для нового наступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва не намерена садиться за стол переговоров с Украиной. Более того — действия Кремля свидетельствуют о планах агрессора России возобновить наступление на Украину.

Такое мнения генсек высказал в своей колонке, опубликованной Financial Times

По словам Столтенберга, приглашение Кремля к переговорам – ни что иное, как попытка выиграть время на подготовку к новым атакам. Генсек подчеркнул, что РФ в последние месяцы мобилизовала около 200 тыс. человек, а также пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими авторитарными союзниками — такими, как Иран.

Генеральный секретарь Альянса отметил и то, что Киев выдвинул идею отводить войска перед Рождеством, но Кремль отклонил предложение.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, забравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира", — заметил Йенс Столтенберг.

Заявления Кремля о переговорах

Москва не в первый раз на словах заявляет, что готова к мирным переговорам. Впрочем, отмечают у Путина, Украина вроде бы не хочет. Диктатор 22 декабря высказался, что Соединенные Штаты и Украина "водили за нос" Кремль, обещая мирные договоренности.

Хозяин Кремля также заявил, будто хочет завершения боевых действий. Москва, отмечает он, якобы не отказывается от мирных переговоров с Украиной. "Фюрер" выразил уверенность, что стороны сядут и договорятся.

На поездку украинского президента в Вашингтон в РФ отреагировали менее сдержанно. Посол агрессорки Анатолий Антонов заявил, что визит показал, мол, ни США, ни Украина не готовы к миру. Кроме того, он пригрозил, что вмешательство США в Украину может привести к ужесточению конфликта.

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