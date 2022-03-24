Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону

Генсек подчеркнул, что после вторжения РФ в Украину безопасная среда Альянса изменилась надолго.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите 24 марта страны-члены Альянса договорились увеличить расходы на свою оборону на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита.

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"Уже месяц прошел с начала вторжения в Украину. И безопасная среда НАТО полностью изменилась надолго и мы отвечаем на это. Но, конечно, безопасность не является бесплатной, она имеет цену. Поэтому лидеры НАТО готовы удвоить усилия для того, чтобы мы выполнили наши обязательства по инвестициям в оборону, которые мы сделали в 2014 году. Мы приветствуем то, что члены альянса сегодня объявили планы по значительному увеличению расходов на оборону", – рассказал Столтенберг.

"В настоящее опасное время солидарность и трансатлантическое единство являются ключевыми. Европа и Северная Америка вместе продолжают поддерживать друг друга в НАТО", – добавил генсек Альянса.

Напомним, Столтенберг также заявил, что Украина получит от НАТО дополнительное оборудование против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также комплекс оборонного вооружения: противотанковые системы, современные системы ПВО и дроны.