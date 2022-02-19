Столтенберг заявил, что в случае новой агрессии против Украины "Россия получит еще больше НАТО на своих границах"

Столтенберг заявил, что в случае новой агрессии против Украины "Россия получит еще больше НАТО на своих границах"

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не угрожает России, но будет защищать своих союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности отметил, что международный мир нельзя воспринимать как должное и пригрозил Кремлю, что "Россия получит еще больше НАТО на своих границах" из-за угрозы новой агрессии против Украины.

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Об этом пишет Guardian.

"Если цель Кремля — уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит еще больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то мы станем еще более объединенными", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не угрожает России, но будет защищать своих союзников.

"Нынешний кризис касается не только Украины, но и того, как мы хотим организовать отношения между государствами. Москва пытается свернуть историю и прекратить прием новых членов НАТО, что является попыткой России установить контроль над западной стратегией безопасности", — сказал Столтенберг.

Напомним, руководство НАТО повысило боевую готовность сил быстрого реагирования, чтобы быть готовым ко всем возможным сценариям защиты Североатлантического альянса.

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