Столтенберг заявил, что война в Украине идет на истощение и, скорее всего, завершится переговорами

Столтенберг заявил, что война в Украине идет на истощение и, скорее всего, завершится переговорами

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 2 июня, что война России против Украины стала войной на истощение. По мнению генсека Альянса, скорее всего, война окончится за столом переговоров.

В то же время Столтенберг сказал, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.

Об этом он заявил после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме, сообщает "Радио Свобода".

"Войны по своей природе непредсказуемы, поэтому мы просто должны быть готовы к долгому пути", – сказал генсек Альянса.

Он также в очередной раз повторил, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией, однако заметил, что организация несет ответственность за поддержку Украины.

Столтенберг заявил, что украинцы платят высокую цену за защиту собственной страны, но Россия тоже несет большие потери.

По мнению генсека НАТО, война, скорее всего, закончится за столом переговоров, и происходящее в ходе переговоров "очень тесно связано с ситуацией на земле, на поле боя".

Столтенберг также ответил на вопрос, давит ли Запад на Украину, чтобы она признала потерю территорий для мирных переговоров. Так, глава Альянса сказал, что "не нам решать", что Украина должна принять или от чего отказаться.

Он не стал комментировать, обсуждает ли НАТО морское сопровождение для разблокирования экспорта зерна из Украины, но сказал, что приветствует усилия по поиску способов получить больше зерна.

"Самый простой способ получить больше зерна и уменьшить давление на цены на продовольствие – это если президент Путин прекратит войну", – сказал Столтенберг.

Напомним, накануне генсек НАТО заявил, что оружие Украине будет выделяться столько времени, сколько будет длиться война.

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