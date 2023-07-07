Столтенберг заявил, что Зеленский будет на саммите НАТО в Вильнюсе: что известно

Ранее Зеленский сообщал, что еще не принял решения о своем участии в саммите НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом он сказал на своем брифинге.

Хотя ранее украинский лидер отрицал свое участие в этом саммите из-за отсутствия конкретных решений относительно будущего Украины в Альянсе, генсек НАТО заявил, что Зеленский посетит мероприятие.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Он будет платформой для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как уровни для решения беспокойств безопасности", — заявил Столтенберг.

Напомним, ранее украинский президент и его спикер сообщали, что решение относительно участия и Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе еще не принято, поскольку украинский лидер отмечал, что поедет туда только при условии, что Украина получила гарантии будущего членства в Альянсе.

7 июля на брифинге Столтенберг заявил, что в литовском Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит НАТО. На саммите согласуют "пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к Альянсу".

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