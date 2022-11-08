Столтенберг заявил о катастрофе в случае согласия Украины с условиями России по завершению войны

Если Россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет опасно и для остального мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину нельзя заставить согласиться на условия России для быстрого завершения войны, ведь это будет только разжигать амбиции страны-агрессора.

Об этом генсек Альянса сказал во время виртуального общения с участниками Климатической конференции СОР27, сообщает "Укринформ".

"Если Украина примет российские требования и согласится с тем, что Россия может продвигаться дальше и захватывать ее территории, это лишь повысит риск того, что Россия будет атаковать снова и снова", – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что война России против Украины началась в 2014 году, когда были оккупированы Крым и отдельные районы Донетчины и Луганщины.

"Если Россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет, безусловно, катастрофой для Украины, но это также могло бы быть опасно для всех нас", — подчеркнул генсек НАТО.

Он объяснил – это будет означать, что использование грубой силы со стороны РФ является путем достижения политических целей и получения контроля над соседними странами.

Столтенберг напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину Москва заявила и об амбициях в отношении НАТО и союзников. В частности, россияне требовали, чтобы Североатлантический союз прекратил расширение и прием новых членов.

"Всем бы хотелось, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Но если Украина остановит борьбу, она прекратит существование как независимая страна. Если Россия остановится – наступит мир", – подчеркнул Столтенберг.

Переговоры Украины с РФ

США и НАТО допускают мирные переговоры между Украиной и Россией в случае деоккупации Херсона. Об этом сообщило издание La Repubblica.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с РФ. Однако в таком случае Украина сможет настаивать на полном выводе российских войск со своей территории для возобновления диалога.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.

Промежуточные выборы в США, оружие для ВСУ и сценарии окончания войны - Алена Гетманчук

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