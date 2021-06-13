"Сторона конфликта на Донбассе": лидеры G7 призвали Россию отвести войска от границ Украины

В то же время лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение и назвали ее стороной конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в согласованном коммюнике лидеров.

Также читайте Байден нарушил королевский протокол: как отреагировала Елизавета ІІ

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, и выполнить свои международные обязательства и обязательства в области прав человека", — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.

"Мы призываем Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и вывести российские военные контингенты на восточной границе Украины и на Крымском полуострове. Мы остаемся твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на Востоке Украины, а не посредником", — говорится в заявлении.

В то же время лидеры стран "Группы семи" выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать там, где есть области, представляющие взаимный интерес, — отмечается в документе. Также в G7 добавили, что подтверждают свою поддержку "нормандскому формату "для обеспечения реализации Минских договоренностей.

Напомним, лидеры G7 впервые за два года встретились вместе. Это первый очный западу от начала пандемии. В британском Корноулле собрались президент США Джо Байден, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Йосихиде Суга, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Новости мира: в свой официальный день рождения Елизавета II встретилась с лидерами G7

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку