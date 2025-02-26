Сторонники Трампа хотят изменить Конституцию, чтобы тот мог стать президентом в третий раз

Согласно американской Конституции, никто не может быть избран президентом США более двух раз. Но ярые поклонники Трампа не сдаются, надеясь преодолеть это серьезное препятствие.

Группа преданных сторонников президента США Дональда Трампа находится на раннем этапе кампании по переписыванию Конституции, чтобы политик мог отработать еще один срок. Это идея, которую не исключает сам Трамп.

Об этом сообщает NBC News.

Сначала в качестве кандидата в 2024 году, а потом уже на президентском посту Трамп постоянно намекал, подогревал, развивал, поддерживал и, по меньшей мере, не давал угаснуть маловероятной идее, что он может снова баллотироваться и отслужить еще один срок.

"Мне позволено баллотироваться снова?" – спросил Трамп в январе 2025 года на встрече с республиканцами Палаты представителей в Южной Флориде.

Конституция четко дает ответ на этот вопрос – нет. Согласно 22-й поправке, никто не может быть избран президентом США более двух раз. Это делает невозможным третий срок для Трампа.

"Нет никакого аргумента, что президент Трамп может быть снова избран на этот пост", – заявил в интервью Дж. Майкл Латтиг, судья федерального апелляционного суда в отставке, которого на должность назначил республиканский президент Джордж Буш-старший.

Но ярые поклонники не сдаются, надеясь преодолеть это серьезное препятствие.

Что известно об инициативе сторонников Трампа?

На выходных на конференции Консервативного политического действия (CPAC) неподалеку от Вашингтона был плакат с надписью "Проект третьего срока", изображавший Трампа в императорском наряде Юлия Цезаря.

"За Трампа в 2028… и дальше!" – было написано на плакате.

Один из организаторов, 37-летний Шейн Трехо из Мичигана, сказал, что цель – убедить консервативных республиканцев поддержать предложенную конституционную поправку, которую в январе подал конгрессмен Энди Оглс, республиканец из Теннесси и союзник Трампа.

Резолюция Оглса подразумевает увеличение президентских сроков с восьми до 12 лет. Это означает, что в случае победы Трамп мог бы оставаться у власти до января 2033 года, когда ему будет 86 лет.

Идеолог движения MAGA и бывший старший советник Трампа Стив Беннон разжигал консервативную аудиторию на CPAC, заявив в своей речи: "Мы хотим Трампа в 2028-м. Это то, чего они не могут выдержать. Такой человек, как Трамп, появляется только раз или дважды в истории страны. Мы хотим Трампа!"

Что касается самого Трампа, то во время встречи с республиканцами Палаты представителей после своей победы на выборах в ноябре он сказал им: "Я подозреваю, что больше не буду баллотироваться, если только вы не скажете: "Он так хорош, что мы должны что-нибудь придумать".

Издание отметило, что это можно воспринять как шутку или приглашение к действию. Но это точно не был категоричный отказ.

"Мы верим, что если народ этого потребует, он снова выйдет вперед и будет служить свой третий срок. Это может быть реальная возможность не просто изменить некоторые правила через указы. Исполнительные указы можно быстро отменить. Это может стать настоящим способом для Трампа изменить будущее страны на поколения вперед", – сказал Трехо.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии, хочет ли Трамп принятия резолюции Оглса.

Мнения среди республиканских законодателей и экс-советников Трампа по поводу серьезности этой идеи расходятся. Многие считают, что он просто троллит своих критиков – раздражая их намеками, что никуда не исчезнет.

В статье говорится, что Трамп – это самопровозглашенный монарх Америки. Когда его администрация отменила программу платного въезда в центр Нью-Йорка, он написал большими буквами в своей соцсети: "Да здравствует король!"

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Подхватив этот сигнал, разные официальные аккаунты Белого дома разместили изображение Трампа на фейковой обложке журнала в драгоценной короне.

"Президент Трамп шутит о третьем сроке, как шеф-повар шутит о том, что поставит себе мишленовскую звезду — очевидно, что этого не будет, но интересно смотреть, как критики от этого сходят с ума", — сказал руководитель предвыборной кампании Трампа в 2020 году Брэд Парскейл.

Однако другие считают, что если Конституцию все же изменят, разрешив третий срок, Трамп не упустит такую возможность.

"Если это можно осуществить процедурно, он, скорее всего, очень серьезно это рассматривает. Да, для этого нужна конституционная поправка, но не забывайте, что Конституцию уже меняли, чтобы ввести ограничение сроков. А значит, это можно и отменить", – сказала адвокат предвыборной кампании Трампа в 2020 году Дженна Эллис, ныне старший советник в Американской семейной ассоциации.

Пути внесения поправок в Конституцию США

Существует два пути внесения поправок в Конституцию, и оба они сложные.

Более распространенный вариант требует принятия двумя третями Конгресса, а затем – ратификации тремя четвертями штатов (38 из 50).

Учитывая узкое республиканское большинство в Палате представителей и в Сенате и поляризованность избирателей, преодолеть этот барьер почти невозможно.

"Это решение должен принять этот орган, а я не вижу, чтобы он на это пошел", – сказал в комментарии конгрессмен-республиканец Пит Сэшнс из Техаса.

Второй путь – созыв конституционного конвента, если две трети штатов (34 из 50) согласятся на это. Однако даже в этом случае изменения придется ратифицировать тремя четвертями штатов.

"Мы имеем меньше поправок среди всех подобных конституций, потому что изменить Конституцию почти невозможно — ведь 34-38 штатов никогда не придут к согласию между собой", — отмечает профессор права Джорджтаунского университета Виктория Нурс.

Если конституционная поправка состоится, это позволит Трампу удерживать влияние в Конгрессе, ведь даже намек на возможность его пребывания у власти будет заставлять законодателей "держаться в строю".

"Он правит Конгрессом через страх", — сказал экс-чиновник Национального комитета Республиканской партии Майкл Дюгейм.

К слову, искусственный интеллект назвал Трампа и миллиардера Илона Маска главными лжецами современности.