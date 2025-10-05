- Дата публикации
Сторонники Трампа не удержат власть без диктатуры "Белой Америки" — Портников
Люди, которых представляет Дональд Трамп, очень скоро станут меньшинством в США.
В течение следующих десятилетий смыслом существования Соединенных Штатов может стать политическая война между той частью страны, которая выбрала президентом Дональда Трампа, и той, которая не хочет его видеть главой США.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».
По его словам, в США глубоко больное общество, разделенное пополам, в котором появление Трампа на посту президента «привело к тому, что одна половина Америки ненавидит другую».
«Если кто-то из левых радикалов станет главой демократической партии, политическая война одной Америки против другой станет смыслом существования этого государства в течение следующих десятилетий», — подчеркнул журналист.
Портников отметил, что демографическая ситуация в США складывается так, что люди, которых представляет Дональд Трамп, очень скоро станут меньшинством.
«У них не будет возможности удержать власть, если не заменить американскую демократию американской диктатурой… Поэтому у Америки будет очень простой выбор: либо это диктатура так называемой Белой Америки с постепенным демонтажем демократических институтов… или это будет типичная латиноамериканская страна, такая как Аргентина или Бразилия», — предположил журналист.
Напомним, в следующем 2026 году администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием беженцев.