Страх и стратегия Путина: почему диктатор стремится закончить войну до выборов в США

Российский диктатор Владимир Путин боится войны на истощение, хотя всему миру демонстрирует, что готов к такому развитию событий. Сейчас ему важно окончить эту войну до выборов в США.

Такое мнение глава Института будущего и экс советник министра внутренних дел Вадим Денисенко выразил в своем Facebook.

Кто в РФ поддерживает войну с Украиной

"В последние две недели целый ряд российских либералов (и не только) выдали псевдосенсационную новость, что в России количество тех, кто хочет войны и тех, кто не хочет войны впервые поменялись местами и теперь преобладают те, кто против. Действительно социологические опросы это показывают, но они это показывают не с осени, а с весны 2023 года (я базируюсь на тех исследованиях, которые делал и делает Институт Будущего)", — говорит Денисенко.

По его словам, ядро активных сторонников войны составляет 10-12% россиян, а последовательных "не сторонников войны" — примерно 20%. И эти значения остаются почти неизменными, как минимум, последние полгода. И разделение россиян по категории за/против войны условно и не совсем правильно, говорит экс нардеп.

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Денисенко делит российское общество до 24.02.22 по возрастной категории 18-30 и "все остальные". По его словам, это "две разные России", хотя даже в возрастной категории 18-25 чуть более 25% являются сторонниками войны.

"Что действительно произошло за последние полгода, так это начало сдвига поколения 30-50 в сторону не столько "антивойна" сколько "что-то не так, но я еще боюсь об этом говорить". Пока мы можем лишь констатировать, что в этом поколении, по определенным признакам может вызреть недовольство. Причины этого недовольства просты - война и ухудшение жизни начинают складываться в один пазл, и все это на фоне неопределенности с картиной будущего. Пока они еще не начали думать настолько далеко, чтобы связать войну с отсутствием будущего своих детей, и это тот информационный резерв, который есть у всех нас", - говорит Денисенко.

Уровень жизни в РФ стремительно ухудшается

Последние исследования показывают, что 18% россиян говорят, что их жизнь не ухудшилась, 40% – что материальное состояние не изменилось, 42% – что стало хуже жить. Однако жалующихся на то, что не хватает на еду и лекарства, всего 15%.

"Но даже эти цифры важны — само поколение 30-50 является ядром этого ухудшения и все, что мы видим в российском бюджете на 2024 год показывает, что дальше будет хуже", — убежден глава Института будущего.

Россияне объединены вокруг войны

"Кто бы что ни говорил, но в российском обществе сейчас существует определенный консенсус объединения вокруг не очень популярной войны. И этот консенсус может быть деформирован лишь тремя вещами: временем (вся информация работает по накоплению), отсутствием побед российской армии и ухудшением жизни. Каждый из трех факторов может сыграть самостоятельно, но кумулятивный эффект, конечно, самый важный", — считает Денисенко.

Что касается побед (Авдеевка, Купянск, Бахмут), то для Путина сейчас — это "альфа и омега", с одной стороны ввиду выборов, а с другой — исходя из перспективы ухудшения бюджетных возможностей, начиная с июня-сентября 2024 года. Все излишки бюджета идут исключительно в войну, удержать курс рубля, минимальный рост цен до выборов власть может. Она сможет сделать это еще пару месяцев после выборов, но дальше нужно будет отпускать рубль и делать непопулярные вещи с неограниченной перспективой во время войны. И эти вещи, при определенных обстоятельствах, могут стать угрозой для режима.

Есть и другая сторона медали, говорит Вадим Денисенко, — пока существует война, считается, что российские власти могут отодвигать экономическое благосостояние населения на второй план. Правда есть одно "но". Репрессивный аппарат готов к минимальным выступлениям, но, как показал Пригожин и Дагестан, серьезные вызовы ФСБ, росгвардия, полиция – пропускают.

"Есть еще один аспект – психотип Путина. Он не любит и боится долгих войн. В этой ситуации он чувствует себя некомфортно. Его тактика всегда одна: поднятие ставок – блицкриг – стадия успокоения – месть с оттяжкой во времени. Да, он умеет ждать. Но ждать в состоянии относительного покоя. И потому, нынешнее состояние для него явно дискомфортно. Хотя этот момент не стоит переоценивать", — отмечает экс-нардеп.

Дело в том, что компенсатором сейчас стал абсолютный паралич элит. Если в начале войны был определенный паралич самого Путина и даже появление коллективного Путина, то после Пригожина Путин понял: заговора элит нет, конкуренции не существует, и он может (а реально должен для своей же сохранности) начать снова "стравливать элиты".

"И он начал это делать. А убийство Пригожина открыло ящик Пандоры: Путин пообещал Пригожину жизнь и едва ли не впервые, на внутреннем поле, не сдержал данного слова", - говорит Денисенко.

Экс советчик министра внутренних дел предполагает, что нынешняя экономическая ситуация в РФ такова, что в середине – конце следующего года большинство граждан РФ начнет говорить об ухудшении уровня жизни, и спасти ситуацию смогут только космические цены на нефть. И Путин, и его ближайшее окружение боятся этого момента.

Путин хочет стать третьим в переговорах Байдена и Си

"Есть еще один важный аспект: желание стать третьим на переговорах США — Китай. Пока экономическая зависимость от Пекина, полная конфронтация с США и главное — невозможность ничего показать в конвенционной войне, и техническое отставание российского ВПК не дают Путину даже надежды на возможность стать третьим (виртуальный саммит в Индии, между прочим, это очень четко показал). Собственно, этот аспект является одним из определяющих для возможных (исходя из сегодняшнего дня) временных рамок войны", — говорит Денисенко.

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В конце концов, для Путина сейчас крайне нежелательно затягивание войны с экономической точки зрения. Он стремится закончить войну до прихода Трампа, потому что тот, как "посредник", поставит крест на перспективах России стать третьим с Китаем и США. Китай пока самоустраняется от посредничества, но тоже захочет сыграть эту игру.

Военная экономика РФ развернута, она может существовать долго при сохранении нынешней системы власти, но она исчерпана, а значит, после пика 2023 года возможен спад во второй половине 2024-2025гг.

Денисенко говорит, что Путин, вероятнее всего, поставил перед собой две реперные точки: взятие хоть что-то (желательно Авдеевка) до 17.03.2024 (день выборов). Вторая реперная точка – август-сентябрь 2024 года – переговоры о приостановлении войны до выборов в США.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что война России против Украины вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств, что Кремль готов вести ее столько, сколько нужно. РФ уже сейчас закладывает фактор "СВО" в планы комплектования своих вооруженных сил в 2024-2025 гг.

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