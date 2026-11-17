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"Страх мог подтолкнуть его": Байден признался, когда Путин мог нанести ядерный удар
Джо Байден в мемуарах вспоминает, что опасался применения Россией тактического ядерного оружия на фоне успехов украинских военных.
Бывший президент США Джо Байден особенно беспокоился из-за риска ядерной эскалации 14 апреля 2022 года, когда Украина праздновала потопление крейсера «Москва» — флагмана российского Черноморского флота.
Об этом пишет Newsweek , которому передали отрывок мемуаров Байдена «Пообещай мне, Америка».
В книге Байден объясняет, что в Белом доме опасались политических последствий сокрушительного военного поражения для Владимира Путина. По его воспоминаниям, американские чиновники предполагали, что такое поражение может повлечь за собой внутренний кризис в России и поставить под угрозу власть диктатора. Главным моментом, усугубившим эти опасения, стало потопление украинскими силами российского крейсера «Москва».
«Страх отстранения от власти мог подтолкнуть его к отчаянным мерам», — написал Байден о Путине, по данным Newsweek.
Так он описывает беспокойство из-за возможного применения тактического ядерного оружия. По словам экспрезидента, его администрации приходилось балансировать между военной помощью, необходимой Украине для отпора российским силам, и риском прямого столкновения двух ядерных государств.
Помочь Украине защититься Байден пообещал еще до полномасштабного вторжения. В книге он вспоминает, как во время разговора 7 декабря 2021 предупреждал Путина о последствиях нападения.
«Он, как обычно, говорил загадками. Я – нет. Я объяснил, что его накажут жесткими санкциями, если он вторгнется, и что мы предоставим необходимую помощь, чтобы Украина могла защитить себя», — так Байден описал тот разговор во отрывке, который приводит Newsweek.
Что еще Байден рассказал в мемуарах об Украине
Выход книги «Пообещай мне, Америка» запланирован на 17 ноября. В ней Байден также упомянул свои разговоры с Зеленским и Путиным и решение о переговорах об Украине в конце своего президентства.
В частности, по его словам, команда Дональда Трампа просила письменное разрешение на прямые контакты с Путиным еще до инаугурации. Байден отказался, потому что опасался, что такие переговоры обернутся своеобразной капитуляцией на средства Украины.