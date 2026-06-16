Страх Путина: какой "крымский сценарий" выводит диктатора из равновесия

Президент России Владимир Путин / © Getty Images

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Силы обороны Украины планомерно уничтожают вражескую логистику, превращая тыловые пути оккупантов в ловушку. Невозможность снабжения может спровоцировать хаотическое отступление российских войск и потерю контроля над ними.

Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко, сообщает «24 канал».

На сегодняшний день ключевая задача Украины — максимально ослабить и уничтожить вражескую логистику. Как отметил Тимочко, противник будет прилагать не меньше усилий по ее восстановлению, однако вряд ли сможет полностью компенсировать потери.

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Маловероятно, что Россия кардинально изменит свою систему обеспечения войск, поэтому ожидать стратегических изменений в логистике не стоит. В то же время Украина и дальше будет делать все возможное, чтобы непрерывно уничтожать вражескую технику и пути снабжения.

«Мы понимаем, что по дорогам, которые использовала Россия на оккупированных территориях, ежедневно передвигались тысячи автомобилей. Сейчас они парализованы или работают с перебоями. Это большая заслуга сил обороны», — подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, важно также учитывать, что Украине необходимо постоянно расширять арсенал средств поражения. В ответ враг будет наращивать контрбатарейные силы, антидроновые комплексы, системы РЭБ и зенитные подразделения, чтобы снизить эффективность украинских ударов. Именно поэтому Силам обороны следует непрерывно совершенствовать свои возможности.

Самый большой страх Путин по Крыму

В долгосрочной перспективе разрушение логистики может стать очень болезненным ударом для всей российской армии. По оценке Тимочко, не исключено, что оккупационным силам прикажут держать позиции до последнего и не отступать даже при полном перекрытии путей обеспечения.

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«Это может привести к тому, что российские войска начнут самовольно убегать или отступать. Дальше начнется хаос на конкретном направлении. Конечно, они попытаются минимизировать проблемы, но сам факт того, что войска самовольно отступают, покажет, что Путин не контролирует армию«, — отметил Тимочко.

По его мнению, для президента России Владимира Путина такое развитие событий станет более серьезным ударом, чем возможный бунт среди его ближайшего окружения в Кремле. Сам факт отступления продемонстрирует слабость армии. Вот почему диктатор активизировал свои контакты с российскими военными.

Проблемы российской логистики охватывают весь фронт

Российская пропаганда также усилила свою активность, пытаясь создать образ Путина как «любящего командира российских военных».

«Путин тоже все это осознает и хочет ободрить своих военных. Особенно учитывая, что у них очень серьезные вызовы по логистике, с неспособностью выполнять стратегические задачи», — отметил военный обозреватель.

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Впрочем, реальная ситуация свидетельствует о том, что логистические проблемы врага наблюдаются не только на юге Украины. Вдоль всей линии фронта украинские защитники системно уничтожают каналы поставок противника, нанося удары уже на глубину от 100 до 200 км. Это свидетельствует о существенном росте дальности поражения — фактически вдвое.

Значительная часть транспорта, водителей и командиров, отвечавших за российскую логистику и хорошо знавших маршруты, уже уничтожена. Россия вынуждена привлекать новых людей, однако они не имеют достаточного опыта и не ориентируются во всех путях снабжения. К тому же, внутренняя координация между подразделениями существенно нарушена.

Напомним, Минобороны и власти Запорожской области призывают жителей оккупированных территорий Запорожья, Херсонщины и Донетчины срочно эвакуироваться из-за активизации ударов Сил обороны по вражеской логистике и превращения Крыма в «остров». Россияне используют гражданских как «живой щит», поэтому пребывание в оккупации становится все более опасным. Несмотря на отсутствие прямого выезда, эвакуация возможна через волонтеров и государственные органы.

Заметим, 15 июня оккупационные власти Херсонщины пожаловались на ночные атаки украинских беспилотников, в результате которых существенно повреждены мосты в регионе, в частности, около Чонгара и городов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой. Поэтому движение через КПП «Джанкой» полностью перекрыто, а оценить состояние инфраструктуры россияне не могут из-за постоянного присутствия дронов в воздухе, что значительно усложняет вражескую логистику между Крымом и Херсонщиной.

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