Страхи Путина растут: Кремль уже не скрывает панику из-за парада и усиливает охрану диктатора

Владимир Путин.

Перед 9 мая и парадом на Красной площади страхи в Кремле только растут. «Фюрера» России Владимира Путина срочно прячут под усиленную охрану якобы не из-за угроз Киева.

Об этом рассказал спикер диктатора-президента Дмитрий Песков в комментариях росСМИ.

Очевидно, у Путина уже сдают нервы из-за собственных страхов, поэтому Кремль усилил его «дополнительные меры безопасности». По словам Пескова, охрану «фюрера» усилили исключительно из-за «угроз Киева» на время празднования Дня победы в Москве.

В то же время, чтобы хоть как-то приуменьшить очевидную панику перед празднованием 9 Мая и охватившего Москву парадом, он заговорил о «нормальной практике для обеспечения безопасности любого главы государства».

В СМИ появилась информация, что Путин очень обеспокоен собственной безопасностью. Он проводит несколько недель подряд в подземном бункере в Краснодарском крае. На фоне атак беспилотников Кремль массово стягивает системы ПВО в резиденции диктатора.

Традиционно в РФ лучшая защита — это нападение, поэтому депутат Госдумы Андрей Колесник бросил дерзкие заявления в адрес Украины, цинично заявив о подготовке «провокаций» во время парада на Красной площади 9 мая. Кроме того, он еще и пригрозил «кратным» ответом в случае инцидентов.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что Путин в истерике из-за атак Украины вглубь РФ. В то же время, угрозы Москвы отомстить Украине за якобы запланированные удары по Москве во время парада — это признание «фюрером» того, что он не может надежно защитить столицу.

