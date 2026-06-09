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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Страна-член НАТО прекращает поставки оружия в Украину: подробности

Новоназначенное болгарское правительство планирует прекратить поставки оружия Украине.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Боеприпасы.

Боеприпасы / © Associated Press

Болгария планирует прекратить поставки оружия Украине. София призывает к «справедливому миру, определенному обеими сторонами».

Об этом заявил министр обороны Димитар Стоянов на пресс-конференции, сообщает The Sofia Globe.

«Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно вооружения. Мы не предполагаем предоставления большего количества оружия украинской армии», — заявил глава болгарского Минобороны.

Он выразился, что война агрессорки России в Украине «не будет решена на поле боя». По словам Стоянова, «пора сесть за стол переговоров».

«Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружение ни накапливалось, единственное, чего достигается, — это потери человеческих жизней», — сказал Стоянов.

Bloomberg отмечает, что Болгария является одним из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в ЕС. Это было важно для Киева в начале войны. Хотя София официально отказалась оказывать прямую военную помощь, но болгарские снаряды попадали на передовую из-за экспорта в другие страны ЕС. С 2022 года Болгария направила 13 пакетов военной помощи.

Заметим, что позиция Димитара Стоянова перекликается с мнением бывшего президента и нового пророссийского премьера Румена Радева. В частности, он призвал к отмене санкций против Кремля, потому что, мол, они вредят европейской экономике, говорил об улучшении связей с РФ и призвал к «практическим отношениям с Москвой, основанным на взаимном уважении и равном отношении».

Напомним, ранее Отчет ООН раскрыл тайные поставки Болгарии для ВСУ. Речь идет о масштабном усилении украинских сил обороны дефицитной тяжелой техникой советских образцов. Вооружение передавали, как через третьи страны, в частности Чехию, а также напрямую.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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