Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2614
Время на прочтение
1 мин

Страна НАТО заявила, что готова предоставить самолету Путина коридор для полета в Будапешт

Болгария объяснила, почему готова игнорировать ордер МКС и пустить Путина в Будапешт.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Болгария готова открыть небо для самолета Путина на пути к Трампу

Болгария готова открыть небо для самолета Путина на пути к Трампу / © Getty Images

Болгария готова предоставить воздушный коридор самолету с диктатором РФ Владимиром Путиным, если тот обратится с официальной просьбой для перелета в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев в комментарии Болгарскому национальному радио (BNR).

«Когда прилагаются усилия по достижению мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами», — отметил Георгиев.

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит коридор Путину, министр ответил лаконично, риторически спрашивая:

«А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?»

Болгария является членом Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей.

Напомним, что после разговора с главой Кремля Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште.

Издание Air Live пишет, что маршрут Путина в Венгрию должен обходить почти все государства-члены ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия принадлежит к этому блоку. По информации издания, Путин должен лететь через Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию, а затем уже в Венгрию.

Дата публикации
Количество просмотров
2614
