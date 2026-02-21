Страна-соседка пригрозила Украине отключением электричества: детали

Электроэнергия. / © Pixabay

Соседняя Словакия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии в Украину, если Киев до 23 февраля не обеспечит возобновление транзита российской нефти в страну.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день поручу словацким компаниям остановить поставки электроэнергии в Украину», — подчеркнул словацкий премьер.

Фицо заявил о «мирном подходе» Братиславы и обвинил Киев в «враждебном» отношении к Словакии. Мол, президент Владимир Зеленский игнорирует мирные инициативы.

«Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефти приблизит Украину к ЕС, то он жестоко ошибается», — заявил Роберт Фицо.

Повреждение «Дружбы»

В ходе атаки РФ на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в Бродах Львовской области 27 января был поврежден участок магистрали газопровода, по которому транспортируется российская нефть в страны ЕС. Транзит топлива в Венгрию и Словакию был прекращен. В то же время ЕС оказывает давление на Украину возобновить транзит российской нефти через «Дружбу».

Министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто поставил Украине ультиматум. По его словам, страна не будет экспортировать в Украину дизельное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

По данным Bloomberg, Словакия обнаружила замену российской нефти. Словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, которая на 100% зависела от российской нефти, заказала семь танкеров из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана и Ливии.