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Стране нужно готовиться к масштабному переселению мигрантов — Корниенко

Стране нужно готовиться к масштабному переселению мигрантов — Корниенко

Мигранты могут стать большим вызовом для Украины / Фото: Associated Press

Они могут быть не европейцами – убеждены во власти.

Украине следует готовиться к масштабному переселению мигрантов.

Об этом в эфире "1+1" первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко

"Недостаточно еще мы к этому готовы. Потому что надо понимать, что эти люди будут непохожи на нас. Они будут не из Европы, они будут в лучшем выпаде из Средней Азии. Из России, возможно, если она начнет разваливаться. Они могут быть индусами. К этому тоже нужно готовиться и это будет очень огромный челлендж", — заметил он.

Напомним, демографы оценили, сколько людей останется в Украине через 15 лет после войны.

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