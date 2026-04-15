Странная мимика и "школьные штаны": поведение и вид Путина вызвали вопросы у иностранных СМИ (фото)

Прабово Субианто и Владимир Путин на встрече в Кремле / © Associated Press

Президент России Владимир Путин продемонстрировал нетипичную эмоциональность и странный выбор гардероба на встрече с президентом Индонезии и министром обороны Прабово Субианто. Мимика и слишком короткие штаны диктатора стали главной темой обсуждений в сети.

Об этом пишет Daily Star.

Путин оказался в центре внимания из-за необычного поведения во время дипломатической встречи в Кремле — его даже сравнили с «человеческим эмодзи». Дополнительный интерес вызвал и внешний вид диктатора, в частности неудачно подобранные короткие штаны.

Российский президент, который обычно демонстрирует сдержанность и строгость, на этот раз вел себя значительно эмоциональнее во время переговоров с Субианто, сделав встречу не только важной политически, но и довольно необычной с визуальной точки зрения.

Переговоры проходили в роскошном зале Кремля с позолоченным интерьером. Путин активно менял мимику — от выразительных гримас и напряженных взглядов до широкой «беззубой» улыбки. Такое поведение уже не впервые привлекает внимание, ведь заметно отличается от его привычной манеры несколько лет назад.

Отдельно обсуждают и одежду хозяина Кремля. По словам наблюдателей, брюки были слишком короткими и узкими, из-за чего во время сидения открывали щиколотки. Такой «школьный» стиль резко контрастировал с классическими деловыми костюмами представителей индонезийской делегации.

Прабово Субианто и Владимир Путин на встрече в Кремле / © Associated Press

Это выглядит как очередная смена имиджа, ведь раньше Путин тщательно поддерживал образ сдержанного и безупречно одетого политика.

Детали встречи Путина и Субианто

Несмотря на активные обсуждения внешности, официальная часть встречи была посвящена развитию сотрудничества между Москвой и Джакартой. Согласно сообщению Кремля, стороны говорили о широком спектре вопросов — от торговли до энергетики и продовольственной безопасности.

Путин подчеркнул «традиционно дружественные» отношения между государствами, назвав Индонезию важным партнером в регионе. Субианто, в свою очередь, заявил о намерении продолжить курс сотрудничества, начатый его предшественником Джоко Видодо, особенно в области ядерной энергетики и обороны.

Сочетание серьезных политических тем с необычным поведением российского президента все чаще становится характерной чертой его международных встреч. Несмотря на попытки Кремля демонстрировать «обычный рабочий процесс», эмоциональность и странные детали образа Путина создают дополнительный, неожиданный информационный фон.

Похоже, сейчас он не против такого образа «человеческого эмодзи», добавляя даже к самым официальным переговорам элемент своеобразного визуального театра.

Поведение и состояние здоровья Путина

Напомним, в прошлом году психолог Елена Шершнева отметила, что в риторике Путина появились нетипичные кривляния и неуверенный юмор, которые свидетельствуют о его страхе и использовании психологических защитных реакций. Вместо прежней сдержанности диктатор теперь прибегает к гримасам и клоунаде, пытаясь скрыть внутреннюю напряженность. Эксперт подчеркнула, что такое поведение вместе с параноидальным стремлением прятаться в бункерах и использованием шуток во время важных встреч прямо указывает на неуверенность и попытки снизить эмоциональное давление из-за ощущения угрозы.

В марте этого года произошел инцидент с видео поздравления Путина, на котором у президента РФ случился длительный приступ кашля. Ролик случайно появился в официальных ресурсах Кремля, но был оперативно удален, что аналитики расценивают как серьезный провал имиджа или даже признак внутреннего саботажа в окружении диктатора. Этот случай снова спровоцировал обсуждение проблем со здоровьем 73-летнего Путина, которому на основе регулярных симптомов, таких как дрожание конечностей и хромание, эксперты и разведчики приписывают прогрессирующую болезнь Паркинсона.