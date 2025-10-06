Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Поведение президента США Дональда Трампа в последнее время приобрело странный характер, вызывая беспокойство как в его стране, так и за ее пределами. Политик распространяет созданные искусственным интеллектом фейковые видео о конспирологических «медкроватях» и делает путаные заявления, что ставит под вопрос его ментальное состояние.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Странное поведение Трампа в Интернете

В последнее время Трамп ведет себя все более странно — особенно в Интернете. На прошлой неделе, когда в США обострилась ситуация вокруг возможного правительственного шатдауна, президент опубликовал созданное ИИ видео, на котором первый темнокожий лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис изображен в сомбреро и с большими усами под музыку мариачи.

Латиноамериканские организации раскритиковали публикацию, назвав ее «расистской», «опасной» и «отвратительной». Однако Трамп не отступил — он обнародовал новое видео, где сам появляется в сомбреро, играя на гитаре на фоне изображения Джеффриса.

Этот случай не был единичным. В прошлый уик-енд президент США в своей соцсети Truth Social распространил созданное с помощью ИИ фейковое видео, которое рекламировало «больницы с медицинскими кроватями» («med bed hospitals»). Подобные посты он делал и раньше, однако на этот раз на видео фигурировал искусственно созданный образ самого Трампа, который якобы выступает с заявлением.

«Каждый американец вскоре получит собственную медицинскую карточку med bed. Она гарантирует доступ к нашим новым больницам, возглавляемым лучшими врачами страны, оснащенным самыми современными технологиями в мире», — говорит на видео ИИ-версия президента США, сидя, похоже, в Овальном кабинете.

Теория о med beds относится к праворадикальным конспирологическим вымыслам: ее сторонники верят, что правительство или богачи якобы имеют технологию «чудо-кроватей», которые лечат любые болезни, но скрывают ее от общества.

После появления видео у многих возник вопрос: действительно ли 79-летний Трамп верит, что это настоящая запись? Считает ли, что он лично выступал с речью о «больницах с медицинскими кроватями» в Белом доме? И убежден ли, что правительство разошлет «медицинские карточки» каждому американцу?

Что говорят в Белом доме о поведении Трампа?

В конце концов, пост был удален, но ситуация осталась загадочной. Комментарии Белого дома тоже не добавили ясности.

«Я думаю, президент увидел это видео, опубликовал его, а потом убрал. Он имеет на это право. Это его соцсеть. Он чрезвычайно открыт, как вы знаете. Вы слышите его напрямую. Он любит делиться мемами, видео, репостами других пользователей. И, по моему мнению, это освежает — иметь президента, который настолько откровенен и честен», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Впрочем, ее слова не объяснили, почему Трамп решил распространить поддельное видео. Это лишь один из многочисленных примеров его непоследовательного поведения, вызывающего вопросы о ментальном состоянии политика — подобные тем, которые ранее поднимали в отношении предыдущего президента США Джо Байдена.

Во время недавнего выступления в Белом доме Трамп заявил, вопреки научным фактам, что употребление парацетамола (Tylenol) во время беременности якобы может вызвать аутизм, и добавил, что существуют «определенные элементы гениальности, которые можно передать младенцу».

Объявляя о выделении 13 грантов на исследование аутизма, президент США высказался запутанно:

«Они должны действовать быстро. Когда альтернатива — это что ничего плохого не произойдет, давайте делать это сейчас. Я только что сказал Бобби [министру здравоохранения Роберту Ф. Кеннеди-младшему] и команде — давайте делать это сейчас. Ничего плохого не произойдет, может произойти только хорошее».

Неделей ранее, на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером, Трамп перепутал Албанию с Арменией, обсуждая мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном — ту же самую ошибку он повторил и во время эфира на Fox News.

В воскресенье американский лидер написал в Truth Social, что получил доклад о стрельбе в мормонской церкви в Мичигане, где погибли четыре человека.

«Администрация Трампа будет информировать общественность, как всегда», — отметил он.

Однако следующее сообщение президента было совсем о другом — через несколько часов Трамп поделился видео с золотыми украшениями и отделкой.

«Некоторые из лучших образцов 24-каратного золота, использованных в Овальном кабинете и зале заседаний Белого дома. Иностранные лидеры и все остальные „теряют дар речи“, когда видят эту красоту. Лучший Овальный кабинет в истории — по виду и успеху!!! Президент DJT», — говорилось в заявлении Трампа.

О трагедии в Мичигане президент в тот день больше не вспомнил, зато пожаловался на новые правила НФЛ относительно начального удара.

Трамп ведет себя странно не только в Сети

Впрочем, странные проявления наблюдаются не только в Сети. В прошлый вторник Трамп собрал в Вирджинии совещание с высшим военным руководством, где, звуча устало, хвастался «успехами» и упоминал о бомбардировке иранского ядерного объекта — действия, которые, возможно, нарушили международное право.

«Америка снова пользуется уважением. При Байдене нас не уважали. Они смотрели, как он падает с лестницы каждый день. Я говорил: это не наш президент. Я очень осторожен, когда иду по лестнице. Никто не должен устанавливать рекорд, просто не падайте. Несколько наших президентов падали — и это стало частью их наследия», — высказался Трамп.

Далее он провел странное сравнение с 44-м президентом США Бараком Обамой.

«Я не уважал его как президента, но он так легко бегал по лестнице — да-да-да-да-да-да, боп-боп-боп, — не держась за поручень. Это круто, но я так не хочу. Потому что достаточно раз упасть — и все», — сказал американский лидер.

Во время той же речи Трамп заявил, что такие города, как Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, являются «очень опасными местами» и что он «исправит их один за другим». Также президент рассказал, что предложил министру обороны Питу Хегсету использовать эти города как «тренировочные полигоны для армии».

Это заявление вызвало острую реакцию, в частности среди бывших военных.

«Это было одно из самых причудливых и тревожных событий, которые я когда-либо видел. Президент звучал несобранно, истощенно, фанатично партийно, местами просто бессмысленно. Его речь была сбивчивой, он не мог сосредоточиться», — прокомментировал генерал в отставке Барри Маккафри.

Трамп «теряет связь с реальностью»

Речь Трампа побудила конгрессвумен-демократа Мадлен Дин из Пенсильвании обратиться к спикеру Палаты представителей республиканцу Майку Джонсону.

«Президент теряет связь с реальностью. Он болен», — сказала Дин Джонсону, что зафиксировали журналисты.

«Ну, на вашей стороне тоже таких хватает», — ответил Джонсон.

Напомним, в апреле Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа. Врач заявил, что тот «полностью пригоден» к исполнению обязанностей главнокомандующего. В частности, политик успешно прошел когнитивный тест, а результаты скрининга на депрессию/тревожность и уровень холестерина — в норме.