"Странные "миротворцы" выглядят комично": у Зеленского ответили на призыв прекратить огонь

Подоляк подчеркнул, что Украина имеет право перемещать на своей территории войска так, как считает нужным.

Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях Украины, чего категорически нельзя допустить, – заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Свое заявление он опубликовал в Сети.

"Любое прекращение огня будет означать право Рф остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным", — говорится в сообщении Подоляка.

"Странные "миротворцы" выглядят комично", — добавил он.

Напомним, ранее в этот же день премьер Венгрии Виктор Орбан объявил, что страны ЕС близки к началу переговоров об отправке в Украину миротворческих войск. Политик также предложил прекратить огонь, чтобы разработать "мирный план".

Заметим, что в то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить войну в Украине, и сказал, что попытается "рискнуть и предложить" прекратить боевые действия.

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