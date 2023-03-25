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Странный звук в Киеве и вероятный отказ РФ от наступления: главные новости ночи 25 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7345
Время на прочтение
1 мин
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Странный звук в Киеве и вероятный отказ РФ от наступления: главные новости ночи 25 марта 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 марта 2023 года:

  • Украина имеет право на самозащиту — в МИДе прокомментировали доклады ООН о ситуации с правами людей и обращении с военнопленными Читать далее –>
  • "Как будто НЛО высаживается": в Киеве раздался странный звук, похожий на взрыв — социальные сети Читать далее –>
  • Власти призвали эвакуироваться жителей Херсонской общины: детали Читать далее –>
  • РФ отказалась от наступления и сосредотачивается на мобилизации 400 тысяч солдат – СМИ Читать далее –>
  • Потенциальное украинское контрнаступление вызывает существенную тревожность в российском информационном пространстве .

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Дата публикации
Просмотры
7345
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