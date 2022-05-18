Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на их территориях — WР

Страны Балтии и Польша просят НАТО расширить военное присутствие на их территориях — WР

Страны Балтии и Польша просят НАТО значительно расширить военное присутствие на их территориях и создать новые возможности, такие как противовоздушная оборона, что может осложнить вероятное вторжение России.

Из-за потенциальной угрозы со стороны России, которая варварски уничтожает Украину, Литва, Латвия, Эстония и Польша, просят Альянс увеличить количество военнослужащих и разместить системы ПВО на их территориях.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В оказавшемся в распоряжении издания документе предлагается направить в каждую страну военный контингент численностью до 20 тыс. человек, если они находятся под угрозой. Также Польша и страны Балтии просят о размещении дополнительных средств ПВО.

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"Нельзя исключать прямую агрессию России против союзников по НАТО. Россия может быстро сгруппировать военные силы против восточной границы НАТО и противостоять Альянсу короткой войной и фактом", — говорится в конфиденциальном совместном предложении балтийских государств.

В то же время некоторые страны. например, Франция и Италия, выражают скептицизм по поводу того, что российское вторжение несет угрозу территории НАТО в ближайшее время.

Отмечается, что некоторые страны более осторожно относятся к новым надежным обязательствам в Восточной Европе, опасаясь подписания крупных развертываний, которые были бы дорогими и отвлекали бы войска из других районов.

"Мы будем строить мир завтра, давайте никогда об этом не забывать. Нам придется это сделать с Украиной и Россией за столом. Конец дискуссии и переговоров будут назначать Украина и Россия. Но это не будет сделано ни в отрицании, ни в исключении друг друга, ни даже в унижении", — сказал президент Франции Эммануэль Макрон журналистам на прошлой неделе.

Напомним, Швеция и Финляндия 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

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